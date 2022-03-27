''Fernando Muslera'yı yollayacağız'' demişti: Galatasaray'da yeni kriz

Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonu yolların ayrılacağını açıklayarak gündeme gelen yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, yeni bir açıklamada bulundu. Fernando Muslera ile ilgili açıklamasıyla gündem olan Gün, sarı-kırmızılılarda düzenlenen 2021 olağan genel kurul toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda TV100'e konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, Fernando Muslera için, "Bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile sezon sonunda yollarımızı ayıracağız." açıklaması yapmıştı.

"ORTALIK KARIŞIR"

Fernando Muslera ile ilgili açıklamaları ile gündem olan Işıtan Gün, TV100'e sarı-kırmızılı kulübün 2021 yılı olağan genel kurulu toplantısı ile hakkında, "Eğer konuşursam ortalık karışır." ifadelerini kullandı.