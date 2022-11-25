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Spor

Fernando Santos: 50 yıl sonra hala Cristiano Ronaldo'dan bahsetmeye devam edeceğiz

Dünya Kupası'nda Gana'yı 3-2 mağlup eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Fernando Santos: 50 yıl sonra hala Cristiano Ronaldo'dan bahsetmeye devam edeceğiz
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Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, Gana mücadelesini karşılaşma sonrası değerlendirdi.

Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında gollerin gecikmesine değinerek, "İyi oynamadığımız bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda mağlubiyeti kabul etmeyen bir ekip gördüm. Çok kapalı bir savunmayla karşı karşıyaydık. Kolay maç olmadı, sabırlı olmak gerekiyordu ve kazanmayı başardık." diye konuştu.

Gruptaki rakiplerinden Uruguay ile Güney Kore'nin berabere kalmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Santos, "Bizim için önemli olan kendi maçlarımız. Biz ikinci maçımızda da kazanmak için sahada olacağız ve yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fernando Santos ayrıca kendisine Cristiano Ronaldo'nun performansının sorulması üzerine, "Cristiano, Pele, Maradona, Messi gibi bir fenomen. 50 yıl sonra hala ondan bahsetmeye devam edeceğiz. 50 yıl önce birlikte oynadığım Eusebio gibi onu da konuşacağız." açıklamasını yaptı.

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