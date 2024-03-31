Fernando Santos biletini kesti! Takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

BİLETİ KESİLDİ

Teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor. Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.