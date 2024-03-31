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Spor

Fernando Santos biletini kesti! Takımdan ayrılıyor

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ante Rebic beklentinin altında kaldı. Siyah beyazlıların deneyimli teknik direktörü Fernando Santos oyuncunun biletini kesti.

Sabah31 Mart 2024 Pazar 11:32 - Güncelleme:
Fernando Santos biletini kesti! Takımdan ayrılıyor
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Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

BİLETİ KESİLDİ

Teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor. Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.

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