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Spor

Fernando Santos: Bir türlü gol atamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor ile berabere kalınan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

23 Ocak 2024 Salı 22:36 - Güncelleme:
Fernando Santos: Bir türlü gol atamadık
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Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleden sonra Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Aslında burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var.

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