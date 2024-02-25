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Spor

Fernando Santos'tan Galatasaray cevabı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

25 Şubat 2024 Pazar 21:35 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan Galatasaray cevabı!
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Fernando Santos bu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz kontratak oynayan bir takım. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdik. Bazen kompakt değildik, takım boyu çok uzadı, sıkıntılar yaşadık. Değiştirmemiz gereken 3-4 şey var. Çok fazla top kaybı yapıyoruz, topu kaptıktan sonra çok basit şekilde geri verebiliyoruz, birebirlerde yeteri kadar agresif değiliz, alamıyoruz. Bunlar önemli. İdmanlarda çözmek zorundayız. İyi şeyler var ama öncelik vermemiz gereken şeyler iyi olmadığımız şeyler. Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gereken şeyler var.

Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olma düşüncesini devam ettirmeliyiz. Bunu da çalışarak, oyuncularla konuşarak yapabiliriz. Bu konuyu geliştireceğiz.

Maçın da bazı anlarında sıkıntılar yaşadık. Oyuncular idmanlarda bazen çok iyi şeyler gösteriyorlar, maç da bazen gösteremeyebiliyorlar. Belki bir özgüven sorunu olabilir, oyun karakteriyle ilgili olabilir. Bunların üzerine düşünmemiz lazım. İdmandaki performansları sahaya yansıtmalıyız.

Galatasaray derbisi sorulduğunda ise Santos, "Şu an önümüzde Konyaspor maçı var. Sonrasını sonra konuşuruz" dedi.

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