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Spor

Fernando Santos gol istiyor

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve hücumda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, takımdan gol istiyor.

Sabah26 Mart 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Fernando Santos gol istiyor
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Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde lige verilen arayı adeta kamp havasında geçiriyor.

Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra ilk kez maç olmadan takımla çalışma fırsatı buldu. Ofansif performansı eleştirilen deneyimli çalıştırıcı antrenmanlarda sık sık hücum varyasyonları çalıştırdı.

Santos, üçüncü bölgedeki sıkıntıları çözmek için yaptığı çalışmaların karşılığını da aldı. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde oynanan Buducnost maçında siyah beyazlılar iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrılırken, sergilenen futbol da beğeni topladı.

Beşiktaş, 28 Mart perşembe günü de hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Santos, ofansif anlamdaki değişimin hem bu maça hem de Başakşehir ile oynanacak lig müsabakasına yansımasını hedefliyor.

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