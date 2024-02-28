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Spor

Fernando Santos hedefi belirledi! ''Derbiyi değil kupayı istiyorum''

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan siyah beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos öğrencilerine yaptığı konuşmada önceliğinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...

Sabah28 Şubat 2024 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Fernando Santos hedefi belirledi! ''Derbiyi değil kupayı istiyorum''
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Şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken koparak taraftarına büyük hüsran yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı bir numaralı hedef olarak belirledi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, bugün kupada Konyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi takımını uyardı. Hafta sonu çıkacakları G.Saray derbisini kafalarından silmelerini isteyen Portekizli hoca, "Şu anda tek gündemimiz Konyaspor. Bu maçın telafisi yok. Sizden isteğim, sadece sıradaki maçınızı düşünmeniz. Kupa bizim önceliğimiz ve kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızı sezon sonunda bir kupayla mutlu edelim. O yüzden şimdi Galatasaray'ı değil Konyaspor'u düşüneceğiz" dedi.

10 GÜN ÖNCEKİ MAÇLA HAZIRLIK

Bu arada Beşiktaş teknik heyeti, Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi rakip analizini, 19 Şubat'ta yeşil-beyazlı takımı sahalarında 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma üzerinden hazırladı. O mücadelede sergilenen futboldan memnun kalmayan Santos, hataları tek tek anlatarak topa sahip olan ve tempoyu ayarlayan taraf olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle pas hataları üzerinde duran tecrübeli çalıştırıcının, defans hattına da özel uyarılar yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2, Konya 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere bitti.

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