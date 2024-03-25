Fernando Santos nefes aldı

Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, ara sonrasına en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

SANTOS NEFES ALDI

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli teknik adamı Fernando Santos, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de peş peşe aldığı 3 maçlık yenilgisinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Taktik anlayışı eleştirilen deneyimli hoca, hücum hattındaki sıkıntıları çözmek için başlattığı çalışmanın karşılığını aldı.

Kara Kartal, önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ ekibi Buducnost'u hazırlık maçında 5-1'lik skorla geçince Santos da rahat bir nefes aldı. Deneyimli hoca, takımın hücum hattındaki aksaklıkları toparlayıp milli ara sonrasında Başakşehir'le oynayacakları müsabakada skorer kimliği yüksek bir takım ortaya koymaya çalışacak