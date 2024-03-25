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Spor

Fernando Santos nefes aldı

Beşiktaş milli arada Buducnost ile oynanan hazırlık maçından 5-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Skorer bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılarda teknik direktör Fernandıo Santos rahat bir nefes aldı. Beşiktaş bu gollü oyunu ligde Başakşehir ile oynayacağı maçta da devam ettirmek istiyor.

Fanatik25 Mart 2024 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Fernando Santos nefes aldı
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Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, ara sonrasına en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

SANTOS NEFES ALDI

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli teknik adamı Fernando Santos, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de peş peşe aldığı 3 maçlık yenilgisinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Taktik anlayışı eleştirilen deneyimli hoca, hücum hattındaki sıkıntıları çözmek için başlattığı çalışmanın karşılığını aldı.

Kara Kartal, önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ ekibi Buducnost'u hazırlık maçında 5-1'lik skorla geçince Santos da rahat bir nefes aldı. Deneyimli hoca, takımın hücum hattındaki aksaklıkları toparlayıp milli ara sonrasında Başakşehir'le oynayacakları müsabakada skorer kimliği yüksek bir takım ortaya koymaya çalışacak

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