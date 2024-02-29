Fernando Santos tur biletini kaptı! Sıradaki hedef Galatasaray

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın çeyrek final etabında Konyaspor'u ağırladı. Siyah-Beyazlılar, sahasındaki mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

ŞİMDİ RAKİP ANKARAGÜCÜ

Siyah-Beyazlı ekibin kupa macerası 5. turda başladı. Kara Kartal, ilk olarak Eyüpspor engelini 4-0 ile kolay geçti. Sonrasında ise son 16 turunda rakip Antalyaspor oldu. Bu mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, çeyrek finalde Konyaspor'u ağırladı. Fernando Santos'un öğrencileri, Yeşil-Beyazlılar karşısında da hata yapmadı ve adını yarı finale yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları, çift maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise henüz belli olmazken, konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

BİR TUR GERİDEN BAŞLADILAR

Bu arada rakip Ankaragücü, kupa yolculuğuna 4. turda başlamıştı. Başkent temsilcisi, İskenderunspor'u 3-1, Arguvanspor'u 5-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve 24Erzincanspor'u 5-1 devirerek, çeyrek finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, önceki gün ise Fenerbahçe'yi 3-0'lık bir hezimete uğrattı ve adını yarı finale yazdırdı.

SANTOS'UN PLANI TUTTU!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor ile oynanacak mücadele öncesinde yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Portekizli teknik adam, Yeşil-Beyazlı ekip ile daha önce oynadıkları için onları yakından tanıdıklarını söyledi ve "Kazanmak istiyoruz her maçtaki gibi. Kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle yakın zamanda oynadık, bu yüzden de tanıyoruz. Kupa maçları, lig maçları gibi değil tek bir kazanan oluyor. O kazanan takım biz olmalıyız. O yüzden elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

DERBİ İÇİN...

Santos, kadroda ise birtakım değişiklikler yaptı. Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut ve Cenk Tosun'un yerine Jonas Svensson ve Salih Uçan'a görev verdi. Nitekim Santos, 90 dakika sonunda sahadan istediğini alan taraf oldu. Başarılı hoca, Galatasaray derbisi öncesinde kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunun da altını çizdi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fernando Santos yönetiminde yavaş yavaş havaya giren Beşiktaş, ligde de son dönemde yükselişe geçmişti. İyileşen futbol ve alınan sonuçlarla birlikte Siyah Beyazlı taraftarlar da yeniden takımına destek vermeye başladı. Kara Kartal, dün akşam kupada Konyaspor'u ağırlarken, mücadele hafta içi oynanmasına rağmen Tüpraş Stadyumu'nda büyük bir yoğunluk vardı. 35 bin civarında Beşiktaşlı taraftar, takımlarının arkasında oldu.

MORALLİ GİTTİLER

Maç öncesinde başlayan tezahüratlar, son ana kadar devam etti. Uzun bir aranın ardından üst üste iyi sonuçlar almayı başaran Kara Kartal, taraftarıyla iyice barıştı. Maç sonunda ise destek devam etti. Siyah-Beyazlı futbolseverler, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan takımlarını moralli bir şekilde uğurladı.