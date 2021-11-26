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Spor

Fernando Santos: Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız

Dünya Kupası play-off'unda Türkiye ile eşleşen Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos, A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2021 Cuma 21:59 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 21:59
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası play-off'unda eşleştikleri A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.

A Milli Takımımızın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

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