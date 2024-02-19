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Spor

Fernando Santos'tan çarpıcı maç sonu açıklamaları: Bir daha tekrarlayamayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam açıklamalarında, 'Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız.' sözlerini sarf etti.

19 Şubat 2024 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan çarpıcı maç sonu açıklamaları: Bir daha tekrarlayamayız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri...

"25 DAKİKA SAHADA YOKTUK"

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık."

"BİR DAHA TEKRARLAYAMAYIZ"

"Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız."

"BÜTÜN TAKIMLA İLGİLİ"

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."

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