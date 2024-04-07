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Spor

Fernando Santos'tan kupa sözü

Süper Lig'de işler istediği gibi gitmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, başkan Hasan Arat'a Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağına dair söz verdi.

Türkiye7 Nisan 2024 Pazar 16:56 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan kupa sözü
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Beşiktaş'ın başına geçtiğinde Fernando Santos'tan beklenti çok yüksekti. Ne de olsa Avrupa şampiyonu apoletine sahipti ve tecrübesiyle zor günler geçiren Beşiktaş'a ilaç olabilecek bir kariyeri bulunuyordu. Ancak Portekizli teknik adam hiç umulmadık şekilde işleri daha da kötüye götürdü.

Geldiğinde zirveyle 18 olan puan farkı tam 37'ye çıktı. Takımın oyunu her hafta daha da kötüye gidiyor. Başkan Hasan Arat cuma günü Santos'la yaptığı görüşmede kötü oyunun sebebini sordu.

TÜRKİYE KUPASI SÖZÜ

Portekizli teknik adam son oynanan Başakşehir maçında tamamen hücumcu bir sistem denediğini ancak takımın psikolojisinin buna hala uygun olmadığı için istenen futbolun ortaya konamadığını söyledi. Santos bununla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılacağının da sözünü verdi.

En kötü teknik direktörlük performansını Beşiktaş'ta ortaya koyan tecrübeli çalıştırıcının, bu durumun prestijine çok zarar vermesi sebebiyle kupayı mutlaka kaldırmak istediği öğrenildi.

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