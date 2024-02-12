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Spor

Fernando Santos'tan maç sonu açıklaması: Adil bir sonuç oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 0-0 sonuçlanan Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, adil bir sonuç olduğunu söyledi.

12 Şubat 2024 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan maç sonu açıklaması: Adil bir sonuç oldu
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, siyah beyazlıların 0-0 berabere kaldığı Kayserispor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyunumuza bakınca bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu"

"Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız."

"Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"

"Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak"

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