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Spor

Fernando Santos'tan Vincent Aboubakar sözleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi takımda kadro dışı durumda bulunan Vincent Aboubakar'la ilgili konuştu.

4 Şubat 2024 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Fernando Santos'tan Vincent Aboubakar sözleri!
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Ligde son 3 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

FERNANDO SANTOS'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

"ÖNEMLİ OLAN KİMLERİN OLDUĞU"

Önemli olan kimlerin olmadığı değil, kimlerin olduğu. Çok iyi hazırlandık. Bugün maçı kazanmak için bütün hafta çalıştık. Salih sakat, Omar da hasta. Ama biz dediğim gibi çok iyi hazırlandık. Futbolcuların ellerinden geleni yapacağından şüphem yok. Kazanacağımıza inanıyorum"

"ABOUBAKAR'IN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Ben hem bireysel ve kolektif olarak takımdaki oyunculara güveniyorum. Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız."

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