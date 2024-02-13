Fernando Santos'un deplasmanda golü yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin de şans bulduğu Beşiktaş, dış sahada aradığı galibiyete ulaşamadı.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde bir deplasmanda daha puan kaybeden Kara Kartal, taraftarını üzdü. Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, 25 maçın sonunda puanını 40'a yükseltti ve haftayı lider Galatasaray'ın 26 puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

SANTOS İLE DEPLASMANDA GOLÜ YOK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, dün akşam Kayserispor deplasmanından da puan kaybıyla ayrılıp taraftarını üzdü. Portekizli teknik adam, Siyah Beyazlılar'ın başında deplasmanda lig galibiyeti alamama serisini 3'e çıkardı.

2 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 3 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti, Kayserispor müsabakası da golsüz sona erdi. Fernando Santos'un öğrencileri, 3 karşılaşmada da rakip fileleri sarsamadı.