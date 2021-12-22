Ferran Torres, Barcelona'ya çok yakın

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:04

Barcelona'nın bir süredir adı transfer gündeminde yer alan Ferran Torres için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Manchester City'de forma giyen İspanyol kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve sadece resmi imzaların kaldığı belirtildi.

İspanyol sitesindeki haberde; anlaşmanın iki kulüp kaynakları tarafından da doğrulandığı aktarıldı.

Bu transfer için Barcelona'nın 55 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edildi.