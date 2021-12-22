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Spor

Ferran Torres, Barcelona'ya çok yakın

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:04
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Barcelona'nın bir süredir adı transfer gündeminde yer alan Ferran Torres için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Manchester City'de forma giyen İspanyol kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve sadece resmi imzaların kaldığı belirtildi.

İspanyol sitesindeki haberde; anlaşmanın iki kulüp kaynakları tarafından da doğrulandığı aktarıldı.

Bu transfer için Barcelona'nın 55 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edildi.

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