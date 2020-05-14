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Spor

Ferrari, Carlos Sainz ile anlaştı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel ile yolların ayrılmasının ardından takıma İspanyol sürücü Carlos Sainz'i dahil ettiklerini resmen açıkladı.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:49
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Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel’in boşluğunu doldurdu. Ferrari’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol sürücü Carlos Sainz ile 2021’de başlamak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

25 yaşındaki pilot, 2021 yılında itibaren Ferrari ile yarışacağı için çok mutluluğu dile getirirken, takımla geleceğiyle ilgili olarak da heyecanlı olduğunu söyledi.

Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto da konuyla ilgili olarak, "Carlos’un 2021 sezonundan itibaren Ferrari’ye katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Zaten beş yıllık deneyime sahip olan Carlos, çok yetenekli olduğunu kanıtladı" dedi.

Carlos Sainz, kariyerinde Toro Rosso, Renault ve McLaren ile toplam 102 kez yarıştı, 1 kez 3. oldu.

Ferrari, 2021 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi ile mücadele edecek.

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