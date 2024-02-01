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Spor

Ferrari, Lewis Hamilton'u açıkladı!

Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

1 Şubat 2024 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Ferrari, Lewis Hamilton'u açıkladı!
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Formula 1 hayranlarının uzun yıllardır beklediği büyük buluşma gerçekleşti: Lewis Hamilton - Ferrari.

Ferrari resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2025 yılından itibaren çok yıllı bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından takımdan ayrılıp Ferrari'ye katılacak.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.

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