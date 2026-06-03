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Spor

Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme yeniledi

Formula 1 ekibi Ferrari, 28 yaşındaki Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme yeniledi
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Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotla uzun süreli sözleşme yenilendiği kaydedildi.

2019 yılında İtalyan ekibine katılan ve 155 yarışta mücadele eden Leclerc, 8 kez podyumun zirvesine çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.

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