Ferrari'de deprem! Görevine son verilecek...

Son yıllarda başarıya hasret olan Ferrari'de yeni bir gelişme yaşanıyor.

İtalya medyasından La Gazzetta dello Sport ve Sport Italia gibi kaynakların haberlerine göre; Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevine son vermeye hazırlanıyor.

Yine haberlerde yer alan detaya göre; Alfa Romeo'nun takım patronluğunu yürüten Frederic Vasseur'un Binotto'nun yerini alacağı iddia edildi.

FREDERİC VASSEUR KİMDİR?

Frederic Vasseur, Formula serisi takımları yöneten uzun bir kariyere sahip bir Fransız motor sporları mühendisi ve yöneticisidir.

İsviçre merkezli Alfa Romeo Racing'in genel müdürü ve CEO'su ve aynı zamanda takım patronudur.

MATTİA BİNOTTO'NUN ŞANSI AZALIYOR

Maurizio Arrivabene'nin yerine 7 Ocak 2019'da takım patronluğu görevini alan Binotto, bu dönemde Mercedes ve Red Bull gibi takımlarla rekabet edemedi.

Ferrari hızlı ve dayanıklı araçlar ürettiği dönemlerde bile stratejik hatalar nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadı.

Bu dönemlerde İtalyan medyası tarafından baskıya maruz kalan Ferrari'de eleştirilerin odağında Binotto yer alıyordu.

FERRARİ BAŞARIYA HASRET



Son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen ile kazanan İtalyan ekibi, bundan sonraki dönemde çok başarılı pilotlar ile çalışsa da başarıyı yakalayamadı.

Bu isimler arasında hali hazırda Dünya Şampiyonlukları bulunan Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi isimler de yer alıyordu.

İtalyan devinin son takımlar şampiyonluğu ise bundan 14 sene önce 2008'de Kimi Raikkonen ve Felipe Massa ile gelmişti.