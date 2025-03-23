Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Çin'in Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pistipistinde gerçekleşti. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi McLaren bir kez daha zirvede yer alırken Oscar Piastri bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu.

Bir diğer Mclaren pilotu Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell üçüncü oldu. Yarışın sona ermesinin ardından yapılan incemelerde üç pilotun diskalifiye edildiği açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamada Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine'den Pierre Gasly'nin teknik düzenlemelerdeki ihmaller nedeniyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Lewis Hamilton yarşı 6., Charles Leclerc ise 5. sırada bitirdi. Gasly ise Çin Grand Prix'sini 11. sırada tamamladı.

Hamilton'ın aracındaki arka sürtünme bloğunun olması gerekenden daha fazla aşındığı, Leclerc ve Gasly'nin ise araçlarının ağırlık sınırının altında kaldığı ifade edildi.