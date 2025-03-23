İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2025 Pazar / 24 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferrari'ye kötü haber! Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Spor

Ferrari'ye kötü haber! Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Formula 1 Çin Grand Prix'sinin ardından yapılan teknik incelemeleri geçemeyen Ferrari'nin iki pilotu Lewis Hamilton, Charles Leclerc'in yanı sıra Alpine pilotu Pierre Gasly, yarıştan diskalifiye edildi.

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Ferrari'ye kötü haber! Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
ABONE OL

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Çin'in Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pistipistinde gerçekleşti. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi McLaren bir kez daha zirvede yer alırken Oscar Piastri bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu.

Bir diğer Mclaren pilotu Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell üçüncü oldu. Yarışın sona ermesinin ardından yapılan incemelerde üç pilotun diskalifiye edildiği açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamada Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine'den Pierre Gasly'nin teknik düzenlemelerdeki ihmaller nedeniyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Lewis Hamilton yarşı 6., Charles Leclerc ise 5. sırada bitirdi. Gasly ise Çin Grand Prix'sini 11. sırada tamamladı.

Hamilton'ın aracındaki arka sürtünme bloğunun olması gerekenden daha fazla aşındığı, Leclerc ve Gasly'nin ise araçlarının ağırlık sınırının altında kaldığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.