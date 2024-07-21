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Spor

Fethiye'de Galatasaray 24. şampiyonluk kutlama gecesi

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, 24. şampiyonluk kutlama gecesi yaptı.

21 Temmuz 2024 Pazar 00:01 - Güncelleme:
Fethiye'de Galatasaray 24. şampiyonluk kutlama gecesi
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İlçedeki bir Beach'te gerçekleştirilen geceye, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Aşık ve eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda 2023-2024 Trendyol Süper Lig ile Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupaları sergilendi. Geceye katılan davetliler kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GSYİAD Başkanı Sarıöz, gazetecilere, etkinlik için Fethiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Takıma ve hocaya inançlarının tam olduğunu belirten Sarıöz, "İnşallah önümüzdeki sene beşinci yıldızı da burada hep birlikte kutlamak nasip olur." dedi.

Emre Aşık ise sahadaki şampiyonluğun güzel şekilde kutlandığını dile getirdi.

Gecede şarkıcı Işın Karaca sahne aldı.

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