Fethiyespor ile Bursaspor yenişemedi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftasında Fethiyespor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Giray Kara, Abdullah Özcan
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Niyazi Özcan, Onur Atasayar (Melih Okutan dk. 46), Oğuz Yılmaz, Ulaş Zengin (Mert Aydın dk. 46), Şahan Akyüz, Cihan Kazan, Serdarcan Eralp (Kerem Pala dk. 75), Uğur Ayhan (Berat Satır dk. 90), Yusuf Türk, Ramazan Çevik
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Salih Kavrazlı (Zeki Dursun dk. 55), Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, İlhan Depe (Hakkı Türker dk. 65), Ertuğrul İdris Fuat (Talha Yünkuş dk. 87), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 55)
Goller: Yusuf Türk (dk. 80 pen.) (Fethiyespor), Soner Aydoğdu (dk. 16) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Eyüp Akcan (dk. 90+5) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Şahan, Yusuf (Fethiyespor), Barış, Zeki (Bursaspor)