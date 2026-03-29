Spor

Fethiyespor ile Bursaspor yenişemedi

Fethiyespor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftasında evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

IHA29 Mart 2026 Pazar 01:27 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftasında Fethiyespor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Giray Kara, Abdullah Özcan

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Niyazi Özcan, Onur Atasayar (Melih Okutan dk. 46), Oğuz Yılmaz, Ulaş Zengin (Mert Aydın dk. 46), Şahan Akyüz, Cihan Kazan, Serdarcan Eralp (Kerem Pala dk. 75), Uğur Ayhan (Berat Satır dk. 90), Yusuf Türk, Ramazan Çevik

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Salih Kavrazlı (Zeki Dursun dk. 55), Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, İlhan Depe (Hakkı Türker dk. 65), Ertuğrul İdris Fuat (Talha Yünkuş dk. 87), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 55)

Goller: Yusuf Türk (dk. 80 pen.) (Fethiyespor), Soner Aydoğdu (dk. 16) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Eyüp Akcan (dk. 90+5) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Şahan, Yusuf (Fethiyespor), Barış, Zeki (Bursaspor)

