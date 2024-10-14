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Spor

Fethiyespor seriyi bozmadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti.

14 Ekim 2024 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Fethiyespor seriyi bozmadı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti. Önceki hafta da evinde Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla mağlup eden Fethiyespor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı.

Seri galibiyetlerin ardından 10 puana yükselip Play-Off potasına yaklaşan Ege ekibinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın artık yükselme sürecine girdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son 2 maçımızı kazandık. Son 3 maçta ise 7 puan aldık. İyi bir konuma gelmek için galibiyet serilerimizi sürdürmeliyiz" dedi.

  • Fethiyespor
  • 1461 Trabzon
  • 2. Lig Beyaz Grup

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