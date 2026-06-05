Fetih Kupası'nda üçüncü gün geride kaldı

Günün erken saatlerinde gerçekleştirilen menzil atışlarında sporcular, limitsiz yay kadınlar hava koşusu ve organik yay karma hava koşusu kategorilerinde mücadele etti.

Limitsiz yay kadınlar hava koşusu kategorisinde Şebnem Saliha Çakıroğlu birinci olurken, Kübra Balaban ikinci, Münevver Sarıkaya ise üçüncü sırayı aldı.

Organik yay karma hava koşusu kategorisinde ise Jere Nyström birinciliği elde ederken, Ivar Malde ikinci, Hüseyin Çalışkan üçüncü oldu.

MODERN OKÇULUK

Modern okçulukta ise takım eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi.

Makaralı yay kadın takım kategorisinde Yeşim Bostan, Hazal Burun ve Defne Çakmak; makaralı yay erkek takım kategorisinde de Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Eren Kırca'dan oluşan Türkiye günü zirvede tamamladı.

Makaralı yay karışık takım kategorisinde Yeşim Bostan ve Emircan Haney'den oluşan Türkiye ikinci sırada yer alırken; klasik yay kadın takım kategorisinde Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve İkbal Yıldız'dan oluşan Türkiye ikinci oldu.

Klasik yay erkek takım kategorisinde Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Türkiye takımı birincilik elde ederken, klasik yay karışık takım kategorisinde Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Türkiye günü zirvede tamamladı.

Geleneksel okçulukta kadın sporcular hedef kategorisi sıralama atışlarında performanslarını sergilerken, cambı kategorisinde eleme turları ve final atışları gerçekleştirildi.

Rekabet, yüksek tempo ve unutulmaz mücadelelere sahne olan üçüncü gün, Fetih Kupası heyecanını zirveye taşıdı.