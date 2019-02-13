FETÖ davasında Uğur Tütüneker'e beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski futbolcu Uğur Tütüneker'in beraatine, diğer sanıklar İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in ayrı ayrı yargılanmak üzere dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve avukatları katıldı. Firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, FETÖ'nün devletin her alanında olduğu gibi toplumu yakından ilgilendiren yaşam alanlarında da örgütlendiği belirterek, "en popüler spor dalı olması, milyonları peşinden sürüklemesi, ekonomik ve reklam boyutunun büyük olması, asıl amacın dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması" nedenleriyle futbolun örgüt elebaşı tarafından özellikle seçildiği kaydedildi.

Mütalaada, futbol camiası içerisindeki futbol oynayan örgüt elemanlarının sorumlu örgüt imamları eliyle futbolun içerisine sızdıkları, örgütün amaç ve fikirleri doğrultusunda futbolu yönlendirerek amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmaya çalıştıkları anlatılarak, ''Örgüt yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmeyi düşünmüştür.'' denildi.

Mütalaada, sanık İsmail Demiriz'in FETÖ elebaşı ile çekilmiş 2 fotoğrafının bulunduğu ve bunu evinde sakladığı, aramada 1 doların ele geçirildiği, sosyal medya hesaplarında örgüt mensuplarını takip ettiği, FETÖ elebaşının kitaplarını beğendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanık İsmail Demiriz'in firari Hakan Şükür ile Galatasaray Kulübü'nde futbol oynadığı dönemde örgüt içerisine ilk giren kişilerden olduğu, başka futbolcuları da örgüte kazandırdığı, örgütle bağını yakalandığı güne kadar sürdürdüğü belirterek, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıl kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Uğur Tütüneker hakkında ise tüm dosya kapsamında yer alan bilgi, beyan ve raporlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında soyut beyanlar dışında atılı suçu işlediğine dair, her türlü şüpheyi giderecek, somut olgulara dayanan, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, firari sanık Arif Erdem'in savunması alınamadığından dosyasının ayrılması istendi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Demiriz, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sanık Demiriz'in avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Sanık Uğur Tütüneker ise ''Daha önce söylediklerimin arkasındayım, beraatimi istiyorum." dedi.

TÜTÜNEKER: ADALET YERİNİ BULDU

Dosyayı kısmen karara bağlayan heyet, sanık Uğur Tütüneker'in "suçu işlediği sabit olmadığı"ndan beraatine karar verdi.

Heyet, sanık İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in ise dosyalarının ayrı ayrı görülmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Uğur Tütüneker duruşma çıkışında basın mensuplarına, "Adalet yerini buldu. Karardan biz de mutluyuz." dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatılıyor.

Uzun zaman ''imamlık'' yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Fetullah Gülen'in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütten bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy'un savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Alpsoy'un, "Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 dünya şampiyonasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı teşvik priminden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem'in bu parayı Fetullah Gülen'e götürdüğü, Gülen'in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na bu parayı verdiği ve Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekiyor.

Örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olan Arif Erdem'in cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre FETÖ lideriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, İsmail Demiriz'in, Galatasaray'da oynarken örgüte ilk giren isimlerden olduğu, Uğur Tütüneker'in de örgüt temsilcileriyle hareket ettiği, örgütün desteğini aldığı ve örgüte maddi yardımda bulunduğu öne sürülüyor.

İddianamede sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

AA