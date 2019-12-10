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FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
 
FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı celse arasında taraflara tebliğ edilen esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını kaydetti.
 
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
 
Mütalaada eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in Bylock kullanıcısı olmaları, örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırmaları ve yargılama aşamasındaki tutumlarının dikkate alınarak örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
 
3 FUTBOLCUYA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ
 
Savcılık mütalaasında ifadelerinde itiraflarda bulunarak örgüt hakkında açıklamalarda bulunan sanıklardan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Savcılık örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bu iç ismin 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalaasında sanık İsmail Şengül’ün ise beraatine karar verilmesini istedi.
 
“HER ŞEYİ ANLATTIM”
 
Savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından söz alan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç, “Ne yaşandıysa her şeyi anlattım. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyet, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.
 

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