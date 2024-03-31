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  • Feyenoord, 2-0'dan geri döndü! 3 puanın sahibi oldu
Spor

Feyenoord, 2-0'dan geri döndü! 3 puanın sahibi oldu

Hollanda Ligi'nin 27. haftasında Feyenoord sahasında konuk ettiği Utrecht'e karşı 2-0 geriye düştü maçı 4-2'lik skorla tamamlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

31 Mart 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Feyenoord, 2-0'dan geri döndü! 3 puanın sahibi oldu
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Hollanda Ligi'nin 27. haftasında Feyenoord, sahasında Utrecht ile karşı karşıya geldi. Feyenoord, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Utrecht, 2. dakikada Othman Boussaid'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 32. dakikada Sam Lammers'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Feyenoord, 36'da Igor Paixao ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 ile gitti.

Feyenoord, Oscar Frauolo'nun 65'te kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladığı. Ev sahibi ekip, 71. dakikada David Hancko'nun attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Feyenoord, 85'te Leo Sauer ile bir gol daha bularak maçı 4-2 kazandı.

Feyenoord, bu skorla birlikte ligde arka arkaya 3. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Feyenoord, 65 puana yükseldi. Utrecht, 36 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında Feyenoord, Volendam deplasmanına gidecek. Utrecht, sahasında Zwolle ile karşılaşacak.

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