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Spor

Feyenoord, Anel Ahmedhodzic transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, 26 yaşındaki gençsavunmacı Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 14:37 - Güncelleme:
Feyenoord, Anel Ahmedhodzic transferini duyurdu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord, Sheffield United'tan Bosna-Hersekli savunmacı Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.

Hollanda temsilcisi Feyenoord, transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Hollanda ekibi, Sheffield United'tan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Anel Ahmedhodzic'i 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda Sheffield United formasıyla tüm kulvarlarda 42 müsabakaya çıkan Bosna-Hersekli savunmacı, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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