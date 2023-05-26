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Spor

Feyenoord, Arne Slot'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Hollanda Eredevisie'yi şampiyon oalrak tamamlayan Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Feyenoord, Arne Slot'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı.

Feyenoord Kulübü, 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Slot yönetiminde bu sezon Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.

Slot'un teknik direktörlüğünde geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan Feyenoord, Roma'ya 1-0 kaybetmişti.

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