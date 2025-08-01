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Spor

Feyenoord ayrılığı açıkladı! Igor Paixao, Marsilya'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Igor Paixao'nun Marsilya'ya transfer olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 23:27 - Güncelleme:
Feyenoord ayrılığı açıkladı! Igor Paixao, Marsilya'ya transfer oldu
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Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanırken önemli bir oyuncusunu kaybetti.

Hollanda kulübü, Brezilyalı sol kanat Igor Paixao'nun Olimpik Marsilya'ya transfer olduğunu resmi olarak duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Feyenoord, Igor Paixao'nun transferi için Olimpik Marsilya ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun kulübümüzle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak oyuncu, Fransa'nın güneyine giderek Ligue 1'de forma giyecek" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Paixao, 18 golle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı. Oyuncunun ayrılığı, Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi öncesi kadro planlamasını doğrudan etkileyebilir.

Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.

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