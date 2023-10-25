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Spor

Feyenoord evinde 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Feyenoord sahasında ağırladığı Lazio'yu mağlup etmeyi başardı.

25 Ekim 2023 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Feyenoord evinde 3 puanı 3 golle aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio'nun tek golünü 83. dakikadad penaltıdan Pedro kaydetti.

Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio'nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.

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