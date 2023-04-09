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Spor

Feyenoord evinde rahat kazandı

Hollanda Ligi'nin 25. haftasında lider Feyenoord evinde ağırladığı RKC Waalwijk'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

9 Nisan 2023 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Feyenoord evinde rahat kazandı
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Hollanda Ligi'nin 27. haftasında lider Feyenoord, sahasında RKC Waalwijk'i konuk etti. Feyenoord, maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Yassin Oukili, 31 ve 53. dakikalarda Igor Paixao ile 39 ve 61. dakikalarda Santiago Gimenez attı. RKC Waalwijk'in tek golü 68. dakikada Julen Lobete Cienfuegos'tan geldi.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 63 dakika sahada kaldı.

Lider Feyenoord, ligde 67 puana yükseldi ve Ajax ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. RKC Waalwijk, 35 puanda kaldı.

Feyenoord, gelecek hafta Camburr deplasmanına gidecek. RKC Waalwijk, Go Ahead ile karşılaşacak.

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