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Spor

Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi Feyenoord maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 16:00 - Güncelleme:
Feyenoord, Fenerbahçe maçına hazır
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Feyenoord 1908 Antrenman Kompleksi'ndeki idman, teknik direktör Robin van Persie yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular koşu ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı.

Hollanda temsilcisi, müsabakanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 22.00'de De Kuip Stadı'nda oynanacak.

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