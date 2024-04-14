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Spor

Feyenoord galibiyet serisini 16 maça çıkardı!

Hollanda Ligi 30. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

14 Nisan 2024 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Feyenoord galibiyet serisini 16 maça çıkardı!
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Hollanda Ligi 30. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 1-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 18. dakikada David Hancko kaydetti.

Öte yandan Fortuna Sittard forması giyen Türk futbolcu Oğuzhan Özyakup, mücadelede 77 dakika forma giydi.

Geçen hafta Ajax'ı 6-0 yenen Feyenoord, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Feyenoord, 72 puana ulaşarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Fortuna Sittard ise 35 puanla 11. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Feyenoord, Go Ahead'a konuk olacak. Fortuna Sittard ise deplasmanda Vitesse ile karşılaşacak.

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