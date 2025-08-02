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Spor

Feyenoord hazırlık maçında Wolfsburg'u 4 golle geçti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, hazırlık maçında Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
Feyenoord hazırlık maçında Wolfsburg'u 4 golle geçti
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turundaki rakibi Feyenoord, temsilcimizle yapacağı kritik maç öncesi son provasını yaptı.

Hollanda temsilcisi Feyenoord sezonun son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Wolfsburg ile karşılaştı.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 27. Dakikasında Hollanda ekibi Japon santrforu Ayase Ueda ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Feyenoord soyunma odasında 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takımda Ueda, hem kendisinin ve hem de takımının ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın 65. Dakikasında Feyenoord'da Luciano Valente fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

Feyenoord'un İstanbulspor'dan yeni transferi Diarra 75. Dakikada attığı gol ile farkı 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın 80. Dakikasında tribünde yer alan bir Feyenoord taraftarının sağlık sorunu yaşaması sebebiyle maç durduruldu.

İki takım karşılıklı anlaştı ve maçın geri kalan dakikaları oynanmadı.

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