19 Ekim 2025 Pazar
Spor

19 Ekim 2025 Pazar 21:27
Feyenoord, Heracles'e gol yağdırdı!
Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında Feyenoord, Heracles'e konuk oldu.

Asito Stadyumu'ndaki mücadeleyi, Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, 7-0'lık skorla kazandı.

Feyenoord, 7. dakikada Ayase Ueda ile öne geçti. 28. dakikada Anis Hadj Moussa farkı ikiye çıkardı. 33. ve 38. dakikalarda Ayase Ueda bir kez daha sahneye çıkarak farkı dörde taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 56. dakikada Feyenoord, Sem Steijn ile farkı beşe çıkardı. Dört dakika sonra, 59. dakikada Anis Hadj Moussa bir kez daha sahneye çıktı. 80. dakikada Gonçalo Borges farkı altıya çıkaran golü kaydetti. Mücadele, Feyenoord'un 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Feyenoord, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 25 yaptı. Heracles, 3 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, PSV'yi konuk edecek. Heracles, Volendam deplasmanına gidecek.

