Feyenoord kaybetmiyor! Üst üste 5. zafer

Hollanda Ligi 7. hafta maçında Feyenoord, sahasında Go Ahead ile karşılaştı.
Stadion Feijenoord'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Feyenoord'un gollerini 45+2. dakikada Minteh, 56. dakikada Stengs ve 76. dakikada Gimenez kaydetti. Go Ahead'ın golü 85. dakikada Sylla Sow'dan geldi.
Arne Slot'un öğrencileri üst üste 5. galibiyetini aldı. Go Ahead ise üst üste 2. kez kaybetti.
Feyenoord bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Go Ahead ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Go Ahead, Heracles'i ağırlayacak. Feyenoord ise Zwolle'e konuk olacak.