04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:24

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un kaderi belli oluyor.

Ülke basınından Telegraaf'ın haberine göre Özyakup'u yeniden kiralamak isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edecek.

Geçtiğimiz günlerde Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Dick Advocaat, görüşmeler esnasında 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etmişti.

Ancak koronavirüs salgını sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son kararı yönetimin vereceği belirtiliyor.

Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Feyenoord'a gitmeden önce konuştuğunu ve Yalçın'ın kendisini takımda görmek istediğini söylediğini belirtmişti.