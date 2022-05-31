Feyenoord, Robin van Persie ile yeni sözleşme imzaladı

Feyenoord akademisinde antrenörlük yapan Robin van Persie'nin sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Hollanda ekibinin 16 yaş altı takımını çalıştıran van Persie, "İlk yılıma bakınca çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Antrenörlüğün en iyi yanı seçtiğin oyuncuları her gün daha iyi olması için eğitmek. Eğittiğim oyuncular çok yetenekli ve gelecek sezon daha iyi olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Feyenoord'da 6 sezon forma giydi. 38 yaşındaki eski futbolcu Hollanda ekibinde 121 maçta 46 gol attı.