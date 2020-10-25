Feyenoord taraftarı Oğuzhan Özyakup'u istiyor

25 Ekim 2020 Pazar 18:33 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:33

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.

Beşiktaş'ta eleştirilere maruz kalan oyuncu, Feyenoord'daki performansıyla hem Beşiktaşlıları hem de Feyenoord'luları sevindirdi.

YENİDEN TAKIMLARINDA GÖRMEK İSTİYORLAR



Sporx'in haberine göre, Hollanda'da düzenlenen bir ankete konu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan ankete göre Feyenoord taraftarlarının yüzde 72.8'i Oğuzhan'ı yeniden takımlarında görmek istiyor. Yüzde 27.2 ise Hollanda kulübünün yeterli orta saha oyuncularına sahip olduğunu düşünüyor.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu maçlarda herhangi bir gol veya asist katkısı yapmadı.