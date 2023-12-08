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Spor

Feyenoord uzatmalarda hayat buldu

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Feyenoord, evinde Volendam'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle süren mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

8 Aralık 2023 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Feyenoord uzatmalarda hayat buldu
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Eredivisie'nin 15. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord evinde Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam'ı konuk etti.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazanırken Feyenoord'un gollerini 13. dakikada Quinten Timber, 90+4'te Santiago Gimenez ve 90+6'da Igor Paixao kaydetti.

Volendam'ın golünü ise 31. dakikada Lequincio Zeefuik kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 35'e yükseltirken, Volendam 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Volendam deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.

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