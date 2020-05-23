Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup için resmi açıklama

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:36

Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiralık gönderdiği Oğuzhan Özyakup ile ilgili açıklamalarda bulundu. Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen'in açıklamalarının önemli başlıkları şu şekilde.

"BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK"

Oğuzhan için Beşiktaş'tan cevap beklediklerini kaydeden Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek. Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN'IN MESAJI

Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti.

Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." mesajını vermişti.

OĞUZHAN'IN FEYENOORD PERFORMANSI

Feyenoord'da sadece 4 maçta oynayabilen milli oyuncu, 127 dakikada 1 gol atmış ve asist yapamamış ancak oynadığı süre boyunca takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.