İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2812
  • EURO
    34,9588
  • ALTIN
    2406.14
  • BIST100
    10139.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Feyenoord'un hedefi Brian Priske

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord, Sparta Prag'ın çalıştırıcısı Brian Priske'yi gündemine aldı.

7 Haziran 2024 Cuma 16:55 - Güncelleme:
Feyenoord'un hedefi Brian Priske
ABONE OL

Arne Slot'un Liverpool'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Feyenoord, Sparta Prag'ın 47 yaşındaki teknik direktörü Brian Priske'yi gündemine aldı.

FEYENOORD'UN YAPTIĞI TEKLİF

Haberde Hollanda ekibinin, Danimarkalı çalıştırıcıya ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Prag ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Priske için Feyenoord'un Çek ekibine 1.5 milyon euro fesih bedeli teklif ettiği ifade edildi.

BRIAN PRISKE KİMDİR?

Brian Priske, daha önce Royal Antwerp ve Midtjylland gibi takımları da çalıştırdı.

Çek ekibinde bu sezon 54 maça çıkan Danimarkalı teknik adam, 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 2.20 puan ortalaması tutturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.