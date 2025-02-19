Feyenoord'un hedefi Robin van Persie

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, gelecek sezon için takımın başına Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie'yi getirmek istiyor.

Voetbal International'ın haberine göre; Feyenoord yöneticileri, Heerenveen yönetimine konu hakkında fikirlerini sordu ve bekleyişe geçti.

Daha önce Feyenoord U18 takımını da çalıştıran Robin van Persie, bu sezon Heerenveen ile çıktığı 23 maçta takımına 27 puan kazandırmayı başardı.

Heerenveen 23 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile Eredivisie'de 9. sırada bulunuyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Robin van Persie futbolculuk kariyerine Feyenoord'da başladı. Daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'de oynadı ve 2018'de De Kuip'e dönerek kariyerini burada tamamladı. Van Persie, Hollanda milli takımı için 102 uluslararası maça çıktı ve 50 gol attı.