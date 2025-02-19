İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3027
  • EURO
    37,8232
  • ALTIN
    3417.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Feyenoord'un hedefi Robin van Persie

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, gelecek sezon için teknik direktörlük görevine Robin van Persie'yi getirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Feyenoord'un hedefi Robin van Persie
ABONE OL

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, gelecek sezon için takımın başına Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie'yi getirmek istiyor.

Voetbal International'ın haberine göre; Feyenoord yöneticileri, Heerenveen yönetimine konu hakkında fikirlerini sordu ve bekleyişe geçti.

Daha önce Feyenoord U18 takımını da çalıştıran Robin van Persie, bu sezon Heerenveen ile çıktığı 23 maçta takımına 27 puan kazandırmayı başardı.

Heerenveen 23 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile Eredivisie'de 9. sırada bulunuyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Robin van Persie futbolculuk kariyerine Feyenoord'da başladı. Daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'de oynadı ve 2018'de De Kuip'e dönerek kariyerini burada tamamladı. Van Persie, Hollanda milli takımı için 102 uluslararası maça çıktı ve 50 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.