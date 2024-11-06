Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 2-1'lik Malmö galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACIMIZ OLAN BİR GALİBİYET"

"Güzel bir İstanbul akşamında keyifli bir galibiyet. İhtiyacımız olan bir galibiyet. Oyuncularımızın çabasından dolayı çok mutluyuz. Teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine minnettarız."

"BİRAZ SABIR GEREKİYOR"

"Sezona müthiş başlangıcımızdan sonra bambaşka bir takım gibi gözüktük. Ama daha yapılacak çok şey var. Tamamen takımı değiştiriyoruz, yeniden yapılanıyoruz. 31 oyuncu ile vedalaştık. 11 tane yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken biraz sabır gerekiyor. "

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

"Sezona iyi bir başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi çünkü sezon uzun. Bundan sonra da transfer açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı oyuncu konusunda fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında olmazsa sezon sonunda bu yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, yeni bir takım kuruluyor."

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Bu galibiyet bizim için çok değerli. Çok büyük bir 3 puan aldık ilk 24'e kalmak için. İlk 8'de olamasak bile 8'den sonra play-off'a devam eden grupta olmak istiyoruz. 3 puan bize büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun hem ligde hem Avrupa'da daha çok maç var. Türkiye Kupası da var. Kadro derinliği konusunda eleştirilere saygı duyuyoruz, haklılar ama hepsi birden olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Ama bunların alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak. Avrupa'da da yürüyebildiğimiz kadar yürümek. Türkiye Kupası'nı da alabilirsek almaktır."

"ZOR BİR İŞ YAPIYORUZ"

"Bu sezon da inşallah bir kupayla, şampiyonluk kupası daha çok yakışır bize diye düşünüyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Söylemek istediğim bunlar. Zor bir iş yapıyoruz. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Biraz destek olursa, sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum"

MACCABI MAÇI AÇIKLAMASI

Maccabi maçı büyük ihtimal seyircisiz oynanacak. Yarın aday şehirlerle ilgili tespitler yapılacak. Biz de daha sonra tercihimizi bildireceğiz UEFA'ya.

"YERLİ YERİNDE BİR SKOR OLDU"

"Çok mutlu oldum golleri atan isimlerle ilgili. Santrforlar gollerle beslenir. gol attıkları zaman öz güvenleri yerine gelir. Çok daha rahat oynamaya başlarlar. Semih'in bir süredir gol atamaması baskı yaratıyordu. Bugün attığı çok önemli bir gol, bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Bize yine yeteneklerini gösterdi. Nerede isterseniz oynayacağını bize gösterdi. Diğer taraftan Muçi, ondan beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız rakamdan daha yüksek bir rakama satmak istiyoruz. Ama önce Beşiktaş'ta yapacağı işler var. Bugün gol atmak istediğiniz iki oyuncu deseniz, Semih ve Muçi derdim. Yerli yerinde bir skor oldu."

"GEÇEN SENEKİ GİBİ OLMAYACAK"

"Bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Her kulvarda olmak istiyoruz. Sahada ve saha dışında, eğer yanlış şeyler olursa mutlaka müdahale edeceğiz. Beşiktaş'ı hedefleri arasında tutmak istiyoruz. Gerisi oyuncuların yeteneğine kalıyor."

YABANCI HAKEM

"Bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Hüseyin Yücel, genç hakemleri tercih ediyoruz dedi eğer başka bir alternatif yoksa. Genç hakemlerin gördüğünü çalar diye beklentisi vardı. Eğer kulüpler bir araya gelip böyle bir talepte bulunursa biz de bu grubun içerisinde oluruz."

BİLET FİYATLARI

"Bilet fiyatlarındaki tepkiyi dikkate alacağız. Belki bilet fiyatlarında değişiklik oldu. Bunu göz önünde bulunduracağız. Yönetimde bununla ilgili bir çalışma olacak."