İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Feyyaz Uçar iddialara cevap verdi! ''Quique Setien'e teklif sunmadık''
Spor

Feyyaz Uçar iddialara cevap verdi! ''Quique Setien'e teklif sunmadık''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör Quique Setien ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Uçar yaptığı açıklamada ''Quique Setien ile temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var.' dedi. İşte detaylar...

17 Aralık 2023 Pazar 13:33 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar iddialara cevap verdi! ''Quique Setien'e teklif sunmadık''
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setien için çıkan haberlere cevap verdi.

AS'A konuşan Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.

Setien, Türkiye'den teklifler aldığını söylemişti. İspanyol basını ise 65 yaşındaki teknik adamın bu sözlerinin ardından, söz konusu takımın Türkiye'den Beşiktaş olduğunu iddia etmişti.

  • feyyaz uçar beşiktaş
  • teknik direktör
  • Quique Setien

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.