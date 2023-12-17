Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setien için çıkan haberlere cevap verdi.

AS'A konuşan Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.

Setien, Türkiye'den teklifler aldığını söylemişti. İspanyol basını ise 65 yaşındaki teknik adamın bu sözlerinin ardından, söz konusu takımın Türkiye'den Beşiktaş olduğunu iddia etmişti.