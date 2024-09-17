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Spor

Feyyaz Uçar isyanında haklı çıktı! Süper Lig'de en fazla faul Rafa Silva'ya

Trabzonspor ile oynanan maçın ardından isyan eden Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar haklı çıktı. Ortaya çıkan bir istatistiğe göre Süper Lig'den en fazla faul uygulanan oyuncu Rafa Silva oldu. İşte detaylar...

Akşam17 Eylül 2024 Salı 11:19 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar isyanında haklı çıktı! Süper Lig'de en fazla faul Rafa Silva'ya
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Trabzonspor deplasmanında Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faul ve kırmızı kart gördüğü pozisyon yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçtan sonra, "Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek! Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı biterse biz ne yapacağız?" diye tepki gösterdi. Portekiz basını da yıldız oyuncuya yönelik faulleri ve Feyyaz Uçar'ın sözlerini manşete taşıyıp, konuya dikkat çekti.

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE ZİRVEDE

Gerçekten de rakamlar Beşiktaş'ın isyanında haklı olduğunu ortaya koyuyor. Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan Beşiktaş'ta Rafa'nın durumu farklı. Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada Fenerbahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada. Ligde ise Fenerbahçe ve Göztepe 76 faulle en çok mağdur olan takımlar. Gaziantep ise 34 faulle en az sertlik gören takım.

MHK'YE SERT MEKTUP

Beşiktaş'tan MHK'ye: "Yaptığımız her 4 faule 1 sarı çıkarken, ezeli rakiplerimizden birinin 8 faulüne 1 sarı, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı çıkmasını olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı çıkar, bunu UEFA seminerlerinde anlatabilecek misiniz?"

YAPILAN FAULLER

Fenerbahçe....... 76

Göztepe ........... 76

Ç. Rizespor........ 65

Hatayspor........ 65

Sivasspor .......... 63

Başakşehir....... 61

Bodrum............. 61

Kasımpaşa....... 57

Konyaspor......... 56

Eyüpspor......... 55

Galatasaray ....... 53

Antalyaspor..... 51

Beşiktaş ............ 51

Samsunspor.... 46

A.Demirspor..... 45

Alanyaspor...... 45

Kayserispor....... 43

Trabzonspor....... 37

Gaziantep...... 34

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