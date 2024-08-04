Feyyaz Uçar: Sezonu kupayla bitirdik, kupayla başlıyoruz

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı 3. kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını ve Rafa Silva ile Ciro Immobile transferleriyle hücumda güçlendiklerini söyleyen Uçar, "Böyle bir başlangıcı hayal bile edemezdik. Sezonu kupayla bitirdik, kupayla başlıyoruz. Arada da almaya devam edeceğiz. Önemli olan tabii lig şampiyonluğu. Mevcut kadromuzu güçlendirdik. Hücuma iki tane çok önemli oyuncu transfer ettik. Hem saha içinde hem saha dışında arkadaşlarıyla uyum içindeler. Müthiş katkı sağlayacaklar. Hem oyun kalitesi hem de karakter olarak ikisi de oldukça başarılı" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇINDA KUPA KAZANMAK BİR TEKNİK ADAM İÇİN BÜYÜK ONUR"



Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'taki ilk resmi maçında aldığı sonuçla alakalı da konuşan Uçar, "İlk maçında kupa kazanmak bir teknik adam için çok büyük bir onur. Bunu hak ediyor, çok çalışkan bir teknik adam. Oyunculara çok iyi davranıyor. Her futbolcusundan mümkün olduğu kadar faydalanmaya çalışıyor. İnşallah Beşiktaş ile van Bronckhorst çok iyi uyuşacak ve beraber çok güzel başarılara imza atacak" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"



Transferlerin devam edeceğini de belirten Feyyaz Uçar, "Transferde ikinci başkanımız Hüseyin Yücel var. Başkanımız Hasan Arat da ona 'Dur' demiyor. Transferler devam edecek. Vedalaşmamız gereken arkadaşlarımız da var. Bu sene 3 kulvarda da mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'nde inşallah play-off'u geçersek orada 8 maç oynayacağız. Ligde kullanamadığımız oyuncuları orada kullanabiliriz. Ardından Ziraat Türkiye Kupası gelecek. Bütün bu oyuncu grubundan çok iyi bir randıman alınabilir. Herkesle vedalaşamayacağız gibi gözüküyor. Bütün karar Giovanni van Bronckhorst'un olacak, transferde o ne isterse öyle olacak" diye konuştu.

Son olarak motivasyon ve disiplinlerini kaybetmeden sezona devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Uçar, "Harika bir başlangıç. Öz güven için çok önemli. Moraller yüksek ama havaya girmeden, disiplini kaybetmeden devam etmeliyiz" dedi.