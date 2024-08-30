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Spor

Feyyaz Uçar: Transferi konuşmuyoruz

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

30 Ağustos 2024 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Feyyaz Uçar: Transferi konuşmuyoruz
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Çok fazla havaya irmenin lüzumu yok. Avrupa'da olmayı zaten hak ediyoruz."Oyundan memnunuz. Teknik ekibi ve oyuncuları kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren bir diğer olay da sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Takım olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Oyundan keyif aldığını söyleyen Uçar, "Ben keyif alıyorum. Çok değerli oyuncular var. Immobile'nin kalitesini her maç görüyoruz. Rafa zaten müthiş başladı ve inanılmaz bir istikrarla gidiyor. Bunlar güzel şeyler ama sonradan giren arkadaşlarımız da katkı sağlıyorlar. Ben bundan birkaç ay önce Beşiktaş taraftarı çok iyi bir forvet izleyecek demiştim. Şu anda öyle oluyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Feyyaz Uçar, transfer gündemiyle ilgili ise, "Bu akşam transferle ilgili konuşmak istemiyoruz. 5-1'lik galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz. Daha sonra Başkanımız ve yöneticilerimizle neler yapılabileceğini konuşabiliriz. Şu anda bunun zamanı değil." diye konuştu.

Feyyaz Uçar, "Avrupa Ligi'nde zayıf takım yok. Avrupa'da ciddi bir tempo artışı var. Buna ayak uydurmak gerekiyor. 8 tane maç oynayacağız. Kura şansı falan olmaz." dedi.

Semih Kılıçsoy ile ilgili ise Uçar, "Golcülerin böyle zamanları olur. Sadece bir gole bakıyor. Bir golü attıktan sonra arkası gelir. Semih bizim evladımız, ondan çok şey bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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